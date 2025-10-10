GRABADO el 10-10-2025

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia

Conversamos con el Dr. Carlos Mesía, exmiembro del Tribunal Constitucional, sobre la vacancia de Dina Boluarte. El especialista explica que, tras esta decisión, Boluarte deberá afrontar todas las medidas legales correspondientes como exmandataria, aunque precisa que aún se requiere la aprobación formal del Congreso para que el proceso quede completamente definido.


Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

