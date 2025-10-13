GRABADO el 13-10-2025

EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio

Seguimos minuto a minuto la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Egipto, donde co-presidirá una cumbre internacional por la paz en Gaza junto al mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Más de 20 líderes mundiales, como Emmanuel Macron y Keir Starmer, se reúnen para definir el futuro del enclave palestino tras el alto el fuego con Hamás.



La visita ocurre en un momento crucial: se espera que este lunes por la mañana, antes de que expire el plazo de 72 horas, Hamás libere a los últimos rehenes israelíes capturados el 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel liberará a casi 2.000 prisioneros palestinos. En paralelo, miles de palestinos regresan a Gaza encontrando ruinas, cadáveres y ayuda humanitaria limitada.



Conéctate y entérate en tiempo real del impacto político y humano de este histórico acuerdo.



