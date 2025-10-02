GRABADO el 02-10-2025

Juan Manuel Cavero Solano juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tiene amplia experiencia en el sector público ha desempeñado cargos directivos y de alta responsabilidad en diversas entidades.



Fue Intendente Nacional de Asesoría Legal en la SUNAT, Gerente de Asesoría Jurídica en EMAPE, Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao y Subdirector de Sanciones en la ATU, entre otras cargos.



Según el comunicado de la presidencia de la República, la ceremonia se desarrollará a las 9:30 a.m. en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno.



Dina Boluarte Zegarra tomará juramento al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo del renunciante Juan José Santiváñez Antúnez.



Su salida se registra previos al cierre del plazo (13 de octubre) para que los funcionarios dejen sus cargos en caso quieran candidatear en los próximos comicios.



Conocida la renuncia de Santiváñez trascendió que otros ministros de Estado también se alejarían con igual propósito de postular a las elecciones del 2026.

