GRABADO el 10-09-2025

Así cayó la banda D. E. S. A. II que movía 20 millones de soles y aterrorizaba transportistas

Un megaoperativo policial en Lima, Arequipa y Tumbes permitió la captura de 24 integrantes de los D. E. S. A. II, una peligrosa organización criminal dedicada a la extorsión y vinculada a casos de sicariato. Entre los detenidos figura su presunto cabecilla, Jhorman Barrios Martínez, intervenido en San Martín de Porres.



La red movía cerca de 20 millones de soles mediante empresas fachada y cuentas bancarias bloqueadas en la operación. Se incautaron armas, explosivos, vehículos y celulares. Conozca cómo operaban y qué impacto generaban en el transporte público en nuestro "Reporte de hoy".



