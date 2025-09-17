GRABADO el 17-09-2025

Lolo Fernández: Hualcará recuerda al Cañonero en el aniversario de su fallecimiento

En el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento, la comunidad de Hualcará, en Cañete, rindió homenaje a Teodoro Lolo Fernández, referente no solo de Universitario sino del fútbol peruano, así como símbolo de disciplina y entrega deportiva.



Testimonios de seguidores resaltaron su legado, así como las anécdotas que lo convirtieron en una leyenda del balompié nacional.



Lolo Fernández: Hualcará recuerda al Cañonero en el aniversario de su fallecimiento.

