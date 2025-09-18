Rímac: comerciantes denuncian incendio intencional para desalojarlos del mercado Uniflor
Un incendio se registró en el mercado Uniflor, en el Rímac. Los comerciantes denuncian que el fuego habría sido provocado por maleantes que ingresaron de manera violenta al establecimiento con la finalidad de desalojarlos.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 18 de setiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 18 de setiembre del 2025.
Se normaliza afluencia de turistas a Machu Picchu tras reanudarse operaciones de tren.
¿Desde cuándo se cobrará la TUUA en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez?.
JNE aprueba reincorporar a 11 000 militantes desafiliados del Partido Aprista Peruano.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 18 de setiembre del 2025.
Chevron y Westland impulsan exploración en Cuenca Trujillo: nuevo horizonte energético para el Perú.
Rímac: comerciantes denuncian incendio intencional para desalojarlos del mercado Uniflor.
Oficializan autorización de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos.
Presidenta Dina Boluarte: Los inversionistas extranjeros saben que el Perú tiene un gran potencial.
Congreso: trabajadores CAS tendrán derecho a la gratificación, CTS y subsidio por sepelio.
"Diálogo abierto": programa completo del 17 de setiembre del 2025.
Pleno del Congreso aprueba retiro de hasta 4 UIT de fondos AFP.
Jilatakunapaye cumple 8 años difundiendo cultura originaria en Radio Nacional.
Lolo Fernández: Hualcará recuerda al Cañonero en el aniversario de su fallecimiento.
Además hoy día 18 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.