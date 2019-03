Paquistaní salta a la fama por su parecido con actor de Juego de Tronos »

Viernes 22 de Marzo de 2019 - Desde Rawalpindi (Pakistán) (AFP)

El mozo paquistaní Rozi Jan nunca escuchó hablar de la serie estadounidense Juego de Tronos, ni de uno de los principales personajes, Tyrion Lannister, hasta que el parecido de los dos hombres le valiera al oriundo de Mansehra (norte de Pakistán) la atención de los medios.

Rozi Jan, de 25 años, y el actor Peter Dinklage, que interpreta el papel de un noble espiritual y audaz desde que salió la serie en 2010, se parecen mucho. En las calles, la gente lo detiene para pedirle una foto o una selfie.

"No me molesta. Ya me sacaron muchas fotos. Es por ello que soy muy conocido", afirma.

Jan y Dinklage no sólo tienen el mismo aspecto físico. Ambos miden más o menos lo mismo: 1,35 metros.

Aunque el actor tiene ojos azules, una nariz más fina y la piel más blanca, el mozo ya no puede caminar tranquilamente desde que circulan en las redes sociales fotos con los rostros lado a lado de las dos personas.

"Vaya donde vaya, siempre alguien me dice: '¿Señor, quien es el hombre que está con usted en Facebook?'. Entonces digo que es mi hermano", sonríe Rozi Jan, vestido con ropa tradicional paquistaní.

Juego de Tronos ganó 47 premios Emmy, más que ninguna otra serie de televisión estadounidense. Dos de los premio fueron para Peter Dinklage por mejor actor de reparto (2015 y 2018).

El actor estadounidense de 49 años ganó en 2012 un Globo de Oro, una de las principales recompensas de cine en Estados Unidos.

La octava y última temporada de esta serie comenzará el 17 de abril.

Rozi Jan trabaja en un pequeño restaurante en Rawalpindi, ciudad vecina de Islamabad. Allí sirve especialidades de cordero.

"Siempre está lleno acá, pero los comensales aumentaron por él", dice el dueño del local Malik Aslam Pervez, que lo describe como un gran trabajador.

"Cuando toma un día libre o cuando está enfermo la gente lo busca y preguntan en donde está. Se enojan porque no está. Lo aman", agregó.

Kozi Jan nació en Mansehra, en el norte de Pakistán, y asegura que le encantaría conocer a Dinklage.

"Tiene mi estatura, por ello lo quiero mucho", dijo.

La serie Juego de Tronos ambientada en un mundo medieval y fantástico, cuenta la historia de familias nobles que luchan por el control del Trono de hierro.

