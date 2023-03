En Suecia, adolescentes sin permiso al volante de camiones o de autos BMW

Una norma casi centenaria destinada a enfrentar la carencia de tractores en Suecia, permite a adolescentes conducir camiones o coches de lujo sin permiso de conducir, siempre y cuando se limite a 30 km/h la velocidad máxima del motor.

"Me lo regalaron hace un año, en abril, para mi cumpleaños, porque tengo muy buenas notas en la escuela", dice con orgullo a la AFP Evelina Christiansen, mostrando su BMW, acondicionado en "A-traktor", como se denomina a esos coches.

"Lo uso generalmente cuando voy a la escuela o cuando salgo con amigos, para hacer música", dice Evelina, cuyo vehículo está equipado con un gran sistema de audio.

"Es como un auto normal, se aprende rápido", dice la adolescente, hija de un policía.

Oskar Flyman, de 22 años, trabaja en un coche en su garaje, especializado en convertir coches normales en A Traktors, el 28 de febrero de 2023 en Balsta, al noroeste de Estocolmo (AFP/AFP)

El signo que los distingue es un panel triangular que muestra que se trata de un vehículo lento y una bola de remolque, obligatoria para que pueda ser considerado legalmente como un "A-traktor".

Para conducir los "A-tractor" alcanza un simple permiso de motoneta, disponible a partir de los 15 años, o de tractor, que se obtiene a los 16.

Una regla improbable en un país campeón de la seguridad carretera, conocido por haber inventado el cinturón de seguridad y donde hay reglas draconianas sobre el uso del alcohol al volante.

El sistema fue aligerado en 2020, con un sistema de frenado electrónico que facilita aún más la adaptación de un vehículo moderno.

- Oleada de accidentes -

Los adolescentes de las ciudades copian ahora más a los del campo y el número de "A-traktor" se duplicó, para superar los 50.000, en un país de 10,3 millones de habitantes.

La historia se remonta a la carencia de material agrícola durante la crisis de los años 30, luego durante la segunda guerra mundial, que no afectó a la neutral Suecia, pero la dejó cortada de los suministros.

Para favorecer el auge de los vehículos baratos cuando los tractores eran aún inaccesibles para el bolsillo del campesino, el gobierno los autorizó a adaptar vehículos normales.

En los años 1950, el verdadero tractor se generalizó con la caída de los precios y la prosperidad económica, y ese sistema D empezó a desparecer.

Pero en el campo se convierte en una astucia para que los jóvenes puedan circular sin permiso, especialmente en regiones poco densas sin mucho transporte en común.

El estado reglamentó la práctica -especialmente con la velocidad máxima-, pero la ratificó al crear oficialmente el régimen "A-traktor" en 1963.

Un privilegio celosamente defendido desde hace décadas en la Suecia rural, lo que obligó a las autoridades a esperar 2018 para instaurar el control técnico obligatorio.

La Comisión Europea criticó el sistema a inicios de marzo, proponiendo hacer obligatorio el permiso simplificado.

Para muchos adolescentes del campo, el "A-traktor" encarna un sueño de independencia, objeto de una verdadera subcultura e incluso de un género musical, el "EPA Dunk".

En Karlstad (oeste), Ronja Löfgren, de 17 años, causó sensación con su viejo camión Scania Vabis de 5,5 toneladas de 1964, salvado de la desguace por su padre.

Cuidado por la adolescente, el vehículo muestra ahora una rutilante carrocería roja y azul, faros abundantes, y la divisa "Queen of the road" (Reina de la carretera) inscrita adelante y "Go with style" ("avanzar con estilo") en la parte de atrás.

"Al comienzo, cuando iba a la ciudad, todo el mundo sacaba el teléfono para filmarme", dice la adolescente a la AFP.

Desde el aligeramiento de la regla de 2020, las aseguradoras y los policías se alarman por el aumento de los accidentes que se quintuplicaron en cinco años.

El número de heridos superó los 200 anuales y en 2022 se registraron cuatro muertos.