EEUU promete enviar ayuda militar a Ucrania en las próximas horas

"Es una inversión en nuestra propia seguridad", declaró este miércoles Joe Biden tras firmar un vasto plan de ayuda a Ucrania, a la que prometió entregar material militar "en las próximas horas".

Sin esperar a esta firma Washington ya envió misiles de largo alcance ATACMS que han "llegado a Ucrania este mes", informó el Departamento de Estado.

Ucrania utilizó misiles estadounidenses ATACMS contra Rusia por primera vez en octubre, pero los enviados recientemente tienen un alcance mayor, de hasta 300 km.

El plan, que prevé 61.000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Kiev, "reforzará la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo", dijo Biden, que reconoce que el proceso legislativo ha sido "difícil".

Montos de los planes de ayuda a Ucrania aprobados por Estados Unidos desde marzo de 2022 (AFP/AFP)

"No nos inclinamos ante nadie. Y ciertamente no ante (el presidente ruso) Vladimir Putin", dijo el demócrata de 81 años.

"No abandonamos a nuestros aliados, los apoyamos. No dejamos que ganen los tiranos, nos oponemos a ellos. No nos quedamos mirando cómo cambia el mundo, le damos forma", prosiguió, y alabó el consenso político alcanzado entre los demócratas y algunos republicanos, tras meses de difíciles negociaciones sobre el texto.

"Esto es lo que significa ser una superpotencia mundial", añadió Joe Biden, quien llevaba meses reclamando estos fondos.

El proyecto recibió el martes el respaldo del Senado, días después de ser aprobado por la Cámara de Representantes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su satisfacción.

"Digan lo que digan, estamos recibiendo el apoyo necesario: lo necesitamos para seguir protegiendo vidas de los ataques rusos", afirmó en las redes sociales.

El Kremlin restó importancia a la ayuda. Estas armas "no cambiarán la dinámica en el frente", declaró el miércoles el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Estados Unidos considera "posible que Rusia consiga avances tácticos adicionales en las próximas semanas", declaró este miércoles el consejero de seguridad Nacional, Jake Sullivan.

- Ataques con drones -

Estados Unidos anunció que hará un primer envío de armas, por valor de 1.000 millones de dólares, "en las próximas horas" a Kiev, que sufre una escasez de nuevos reclutas y municiones.

Esto aliviará en parte al ejército ucraniano, sometido a una fuerte presión de las tropas rusas en el este del país.

Ante estas dificultades en el frente y en animar a sus ciudadanos a unirse al ejército, el gobierno ucraniano anunció que no expedirá más pasaportes en el extranjero a los hombres de entre 18 y 60 años.

Estados Unidos es el principal apoyo militar de Kiev, pero el Congreso llevaba casi año y medio sin aprobar un paquete importante para su aliado, principalmente debido a las disputas entre demócratas y republicanos y entre conservadores radicales y moderados.

El plan de ayuda también autoriza al presidente Biden a confiscar y vender activos rusos para destinarlos a financiar la reconstrucción de Ucrania. Una idea que gana adeptos entre los demás países del G7.

Una gran parte de la dotación servirá también para reponer las existencias del ejército estadounidense.

Estados Unidos espera que este paquete anime a los demás aliados de Ucrania a seguir su ejemplo. Por lo pronto los jefes de gobierno británico y alemán prometieron el miércoles un apoyo militar "inquebrantable" a Ucrania.

Sobre el terreno, Rusia sufrió ataques con drones en la región de Smolensk y en la región de Lipetsk, en el oeste cerca de la frontera con Ucrania, informaron las autoridades locales.

En los últimos meses, el ejército ucraniano ha intensificado sus ataques con drones en territorio ruso, sobre todo contra instalaciones energéticas.

En Catar, la comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova, anunció un acuerdo con Ucrania para canjear 48 niños desplazados por la guerra, aunque este no fue confirmado por Kiev.

En total "29 niños regresarán a Ucrania y 19 a Rusia", declaró Lvova-Belova, sobre la que pesa una orden de arresto de la corte Penal internacional (CPI), acusada de deportar a miles de niños ucranianos a territorios controlados por Moscú.

También en Doha, el comisario de derechos humanos del Parlamento ucraniano, Dmitro Lubinets, dijo a la AFP que no podía confirmar el pacto.

Sin embargo, el presidente Zelenski declaró que 16 niños ucranianos "fueron liberados y devueltos a sus familias" en Catar.

Kiev estima que al menos 20.000 menores ucranianos fueron deportados a Rusia desde la zonas ocupadas en dos años, pero el total podría ser mucho más elevado, ya que esta cifra sólo incluye a los niños identificados oficialmente.

Casi 400 de ellos fueron repatriados por las autoridades ucranianas.