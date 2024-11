En medio del bloqueo de vías por mineros artesanales, las empresas de transporte que salen desde Lima con destino a diversas regiones del sur del Perú, han restringido la venta de los pasajes.



Ante esta situación, el director de la cámara internacional de la industria de transporte, Martín Ojeda, reveló que entre el 30 y 40% no pueden salir desde sus puntos por las restricciones del libre tránsito, teniendo perdidas económicas entre S/9 mil a S/10 mil por cada unidad.



ZONAS A DÓNDE NO SE DIRIGEN LOS BUSES



Las diversas empresas aún no han llegado a un consenso sobre las zonas a donde no se transitará, pero se conoció que los buses no están llegando a Arequipa, Cusco, Tacna y Desaguadero.



Finalmente, conductores que ofrecen su servicio de taxi colectivo con dirección al sur también se encuentran al pendiente de esta situación, por lo que se presume que tampoco transitarán por la vía.

