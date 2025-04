GRABADO el 08-04-2025

Iquitos: mujer embarazada pierde a sus gemelas tras brutal golpiza de mafias del gota a gota

La violencia asociada al sistema de préstamos ilegales conocido como gota a gota cobró una nueva víctima en Iquitos. Una mujer embarazada de gemelas, con seis meses de gestación, perdió a sus bebés tras ser brutalmente golpeada por una pareja extranjera que le exigía el pago total de una supuesta deuda.



Según denunció la joven, los agresores sabían de su estado de gestación y, aun así, la atacaron con puñetes, patadas e incluso con una pata de fierro desprendida de una silla. Si la vecina no grita, me hubiera matado, relató entre lágrimas. Ella intentó entregarles 50 de los 75 soles que le exigían, pero los atacantes exigían el monto completo. La agresión ocurrió en la puerta de su vivienda, cuando los prestamistas del gota a gota llegaron a cobrar.



PIERDE A SUS GEMELAS



Tras los gritos de la víctima, una vecina intervino y llamó al serenazgo, lo que provocó que los agresores huyeran. Sin embargo, la gestante no recibió atención médica oportuna en el centro de salud cercano y horas después perdió a sus bebés. La mujer acudió a la comisaría para denunciar los hechos y ha solicitado garantías para su vida, luego de ser amenazada de muerte si hablaba con las autoridades.



TERROR DEL 39GOTA A GOTA39



Este caso vuelve a poner en evidencia el peligroso sistema del gota a gota, una modalidad de préstamos con cobros violentos que se ha expandido en diversas regiones del país. Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar a los agresores y frenar el avance de estas mafias que operan con total impunidad.





Ingresa a http://ptv.pe/439747 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 08/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 8 DE ABRIL DEL 2025.

