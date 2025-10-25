"Como una rifa": Extorsionan con tickets a comerciantes en Lima
Comerciantes del distrito limeño de Comas denuncian ser extorsionados por el monto de S/2 o S/3 diarios y les entregan tickets para recaudar pagos.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.
BOMBEROS CONTROLAN INCENDIO EN GALERÍA.
'GENERACIÓN Z' Y 'MARCHA POR LA PAZ' EN LIMA.
¿A quiénes se les otorgó el título de 'Justo entre las naciones'?.
Ninguna agencia de viajes te va a pedir que deposites en la cuenta de un funcionario.
Chofer sin licencia atropelló y dejó sin piernas a niña de 3 años.
"Como una rifa": Extorsionan con tickets a comerciantes en Lima.
Latina: Cuenta cuentos "Yo te quiero, yo te cuento" presente en Perú Sostenible 2025.
Detenidos por amenazar policía con arreglo funerario.
Prepárate así para este Halloween.
Así se viven las noches en Tarapoto.
¿Sabes de dónde viene el manchapecho?.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.
Dos personas en una moto asesinaron a un chofer en pleno estado de emergencia.
¿Generación en emergencia? Los Millennials' son los más endeudados.
Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.