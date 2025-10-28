FIELES LLEGAN A PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
Durante el quinto recorrido procesional del Señor de los Milagros, la imagen sagrada salió del santuario de Las Nazarenas y pasó sobre las distintas alfombras en su honor, en medio de la devoción de miles de fieles que acompañaron su recorrido por el Centro de Lima.
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
