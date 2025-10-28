GRABADO el 28-10-2025

Ejecutado por 'Los Chukis': Choferes bloquearon avenida Gambetta tras asesinato de colega

El tránsito en la avenida Gambetta, en el Callao, se paralizó después de que un grupo de transportistas bloqueó la vía tras el asesinato de José Johnny Esqueche Ningles. El ataque ocurrió cerca del paradero Z, en momentos en que el conductor manejaba una unidad rumbo a Ventanilla. Dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron y efectuaron varios disparos. La víctima, de 47 años, falleció poco después en un centro de salud.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

