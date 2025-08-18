GRABADO el 18-08-2025

Los gestos de VLADIMIT PUTIN shorts lr

Suscríbete La República - LR

LaRepública

TRUMP y ZELENSKY EN VIVO desde la CASA BLANCA: se reúnen para poner fin a la guerra con RUSIA.

Pareja de Sheyla Gutiérrez, sospechoso de su muert, fue liberado por falta de denuncia LR.

"¡OFENSA AL PERÚ!" Quintero es declarado persona NO GRATA tras izar bandera colombiana HLR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 19/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 19/08/25 La República - LR.

CIDH rechaza AMNISTÍA, FUJIMORI cae en encuestas y VIZCARRA asoma otra vez Arde Troya con OXENFORD.

Los gestos de VLADIMIT PUTIN shorts lr.

TRUMP y Vladimir Putin se reunieron en la base aérea Elmendor-Richardson de Alaska shorts lr.

El camión que cargaba balones de gas habría perdido el control en Pasamayito shorts lr.

Momento exacto de la gran expl0sión en la cuadra 8 de la av. Perú en TRUJILLO shorts lr.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que dio la sorpresa en las elecciones en Bolivia? LR.

Este terrible accidente ocurrió en la vía Pasamayito que une a Lima Norte con SJL shorts.

DINA citó la letra de la canción Contigo Perú de Polo Campo en Santa Rosa shorts.

BOLUARTE: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio" shorts lr.

La INSEGURIDAD solo trae más MUERTES, y CAOS y DESPILFARRO Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.