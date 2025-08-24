Jamenei reaparece y asegura que Irán no se doblegará ante EE. UU. LR
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, advirtió que su país no se someterá a Estados Unidos, al que acusó de intentar imponer un nuevo gobierno tras la reciente guerra con Israel.
En un discurso en Teherán, Jamenei defendió la unidad nacional, rechazó negociaciones directas con Washington y calificó de insulto los intentos de presión extranjera.
LaRepública Irán EstadosUnidos DonaldTrump AliJamenei
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
ali jamenei
jamenei
jamenei reaparece
jamenei en vivo
jamenei lo ultimo
jamenei iran
jamenei estados unidos
jamenei trump
jamenei amenaza
donald trump
trump
trump ahora
trump lo ultimo
trump jamenei
Desde La República - LR+
Maduro excarcela a presos políticos, según oposición venezolana.
Jamenei reaparece y asegura que Irán no se doblegará ante EE. UU. LR.
DETECTIVES: "Descubrimos que era bisexual" Lado B NewsLR shorts.
Ucrania celebra su independencia y lanza ataque con drones a Rusia LR.
Quién es Miguel Uribe Londoño, padre de Turbay y ahora precandidato en Colombia LR.
Reclutamiento militar en Venezuela para enfrentar a EE.UU. Noticias del 23 de agosto LR.
JAIME CHINCHA entrevista a Erwin Siccha, abogado de MARTÍN VIZCARRA HNewsLR.
¿Quién ganará el clásico del fútbol peruano? PERUANOS RESPONDEN LR.
Revelan fotos inéditas de los actuales cabecillas terrorstas del VRAEM HLR.
¡PRISIÓN! Martín Vizcarra: así fue su traslado al penal Ancón II HLR.
Viaje de familia peruana a Europa se convierte en pesadilla tras ser retenida en Francia LR.
¡POLÉMICA! JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ es NUEVO MINISTRO de Justicia y Derechos Humanos HLR.
Entrevista a RAÚL NOBLECILLA, abogado de BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA con Juliana Oxenford HNewsLR.
Zelenski ADVIERTE que Ucrania no cederá territorio ante avance militar ruso LR.
RENOVACIÓN de la Av. Metropolitana: la NUEVA cara de Lima Norte NewsLR ObrasLima LimaNorte.
Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.