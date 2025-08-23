GRABADO el 23-08-2025

Revelan fotos inéditas de los actuales cabecillas terrorstas del VRAEM HLR

vraem militar peru



Mandos terroristas. Víctor Quispe Palomino, camarada José, es el actual cabecilla del MPCP, mientras que el camarada Antonio es el principal mando militar. Un trabajo silencioso de la Dircote y del Comando Especial Vraem permitió llegar a sus campamentos en Vizcatán del Ene.





Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública





vraem peru

vraem enfrentamiento

vraem 2025

vraem ejercito

vraem narcotrafico

Maduro excarcela a presos políticos, según oposición venezolana.

Jamenei reaparece y asegura que Irán no se doblegará ante EE. UU. LR.

DETECTIVES: "Descubrimos que era bisexual" Lado B NewsLR shorts.

Ucrania celebra su independencia y lanza ataque con drones a Rusia LR.

Quién es Miguel Uribe Londoño, padre de Turbay y ahora precandidato en Colombia LR.

Reclutamiento militar en Venezuela para enfrentar a EE.UU. Noticias del 23 de agosto LR.

JAIME CHINCHA entrevista a Erwin Siccha, abogado de MARTÍN VIZCARRA HNewsLR.

¿Quién ganará el clásico del fútbol peruano? PERUANOS RESPONDEN LR.

Revelan fotos inéditas de los actuales cabecillas terrorstas del VRAEM HLR.

¡PRISIÓN! Martín Vizcarra: así fue su traslado al penal Ancón II HLR.

Viaje de familia peruana a Europa se convierte en pesadilla tras ser retenida en Francia LR.

¡POLÉMICA! JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ es NUEVO MINISTRO de Justicia y Derechos Humanos HLR.

Entrevista a RAÚL NOBLECILLA, abogado de BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA con Juliana Oxenford HNewsLR.

Zelenski ADVIERTE que Ucrania no cederá territorio ante avance militar ruso LR.

RENOVACIÓN de la Av. Metropolitana: la NUEVA cara de Lima Norte NewsLR ObrasLima LimaNorte.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.