La presidenta tiene claro que no quiere cerca a la prensa. Hoy la mandataria acudió a una actividad en Villa María del Triunfo, donde llegó con fuerte resguardo policial y no convocó a los medios de comunicación. La actividad inició a las 8:12 de la mañana y el anuncio en redes sociales se hizo posterior a su inicio.



La actividad a la que acudió Dina Boluarte fue la campaña El Perú se Abriga-Frío Cero. Según América TV, la mandataria fue recibida con insultos por la población; en las inmediaciones del lugar donde se llevó a cabo la actividad, decenas de ciudadanos se manifestaron en contra de su gestión, lo que generó un enfrentamiento con la Policía.



Durante el conflicto con la Policía, una mujer fue detenida, informó Canal N, además, los vecinos denunciaron que hasta el lugar llegaron buses con personas llevando pancartas, como no eran del lugar, los residentes tomaron esta irrupción con indignación.



Ante la detención de una mujer, la congresista Ruth Luque se pronunció en sus redes sociales a favor de la ciudadana: Dina Boluarte llega a Villa María del Triunfo con un amplio contingente policial, los pobladores rechazaron su presencia y la PNP detiene a una madre de familia que tiene 3 hijos. La población exige la libertad de la Sra de nombre Yeni, quien portaba un letrero en rechazo a la presencia de Dina Boluarte, señaló la parlamentaria.



BAJA POPULARIDAD



La presidenta enfrenta una baja popularidad sin precedentes, pues según la encuesta de Datum para El Comercio, solo el 5% de peruanos aprueba su gestión, con lo que se sitúa como la mandataria en funciones con el menor respaldo.

