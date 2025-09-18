GRABADO el 18-09-2025

Mauricio Montes recuerda las bromas en el vestuario de Alianza Lima LaFeDeCuto

Mauricio Montes llegó al programa de La Fe de Cuto para contarnos acerca de toda su historia en el fútbol peruano, los diferentes clubes por donde estuvo, como se formó desde pequeño en las divisiones menores y los técnicos que lo ayudaron en su crecimiento futbolístico. Además, recordará los títulos que obtuvo con Alianza Lima y Juan Aurich y también nos contará muchas anécdotas que ha pasado a lo largo de su carrera en el fútbol.



¡No te pierdas todo ese aguadito, sobrino, que está de pura candela! Ponte barbón con la rifa inkabet. Premios diarios en efectivo!



lafedecuto entrevista mauriciomontes podcast alianzalima futbol cutoguadalupe juanaurich



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

MANUEL CORRALES: Su paso por Francia, Alianza Lima, la anécdota con Cuto y más LaFeDeCuto.

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana Trome.

¡HARTO AGUADITO CON MANUEL CORRALES! VIERNES 6PM lafedecuto trome.

Mauricio Montes recuerda las bromas en el vestuario de Alianza Lima LaFeDeCuto.

ENVIVO: PLENO DEL CONGRESO DEBATE OCTAVO RETIRO DE AFP Trome.

'PEPINO': su salida de 'La Casa de la Comedia', infancia con 'La Dayanita' y más caféconlachévez.

COCO MARUSIX cuenta cómo fue el momento que le dio un DERRAME CEREBRAL cafeconlachevez.

Comisión de Economía debate OCTAVO RETIRO de fondos de AFP EN VIVO.

El día que Mauricio Montes eligió a Juan Aurich en vez de Alianza Lima LaFeDeCuto.

HORÓSCOPO SEMANAL del 16 al 21 de setiembre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

Coco Marusix cuenta como fue el momento de su ACV en el 2003 Trome.

¡PEPINO CUENTA SUS SECRETOS PARA NO ENVEJECER Y MÁS! cafeconlachevez MIÉRCOLES 6PM trome.

El año en que Mauricio Montes hizo 23 goles con Ayacucho FC LaFeDeCuto.

Coco Marusix revela que su primer y gran amor falleció trome cafeconlachevez.

¡La verdad sobre trabajar con Uchulu!, esto dice Coco Marusix trome cafeconlachevez.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.