19:10 p.m.: Un grupo de protestantes de diferentes regiones permanecen en las afueras de Palacio de Justicia.



19:00 p.m.: Diversos usuarios del Metropolitano denuncian que no están pasando buses en dicha estación.



18:20 p.m.: Protestantes se dirigen hacia el centro de Lima, situación controlada en los alrededores del Ministerio de Cultura.



17:50 p.m.: Se registran enfrentamientos en la Av. Javier Padro, una mujer fue detenida tras haberse enfrentado a los agentes policiales.



17:30 p.m.: un grupo de manifestantes se hizo presente en exteriores del Ministerio de Cultura, ubicado en el distrito de San Borja.​



16: 50 p.m. En La Libertad, más de 50 mil ronderos mantiene bloqueadas las principales vías de la región, exigiendo al Gobierno Central solucionar a la brevedad posible la problemática que significa el avance de la delincuencia en todo el país.



15:40 p.m. La región Huancavelica acata el tercer día de paro convocado a nivel nacional, continúan bloqueadas con piedras, llantas y arbustos las carreteras que dan acceso a las localidades de Yauli y Lircay, decenas de camiones, buses y autos particulares están varados.



12:00 p.m. Según primeros reportes, pobladores de La Joya bloquearon parte de la carretera Panamericana Sur. El pase actualmente es restringido, dejando varados gran cantidad de vehículos de transporte de carga pesada y buses interprovinciales.



11:00 a.m. De acuerdo al Mapa interactivo de Alertas de Sutran, hay dos bloqueos de carretera por la protesta social en en Áncash y Arequipa, y hay seis interrupciones del tránsito por las marchas, cinco puntos en La Libertad y uno en Cajamarca.



10:00 a.m. En la Oroya, una joven pasajera terminó herida por una piedra cuando protestantes que bloqueaban la carretera central arrojaron una piedra a un bus que intentaba cruzar la vía. La joven fue atendida por un hospital de Essalud donde recibió una sutura de 5 puntos en la frente. Manifestantes cerraron la vía en el sector de Torito altura del Km 167 Marcavalle, Km 170 Paradero de Tarma, La oroya antigua y en distrito de Paccha.



9:30 a.m. En Arequipa, el Sindicato de Construcción Civil paralizará sus funciones y marchará en la ciudad por el tercer día de paro nacional convocado por la creciente ola de criminalidad. En tanto, pobladores de La Joya también se unirían a la paralización y se estaría planificando bloquear la Panamericana Sur.



9:00 a.m. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ratificó el paro para este 15 de noviembre en Lima y algunas regiones del país.



7:30 a.m. El Mapa Interactivo de Alertas de Sutran muestra a esta hora dos carreteras bloqueadas por protestas sociales: vía longitudinal de la Sierra Norte en Huaraz, a la altura del kilómetro 557 + 414, y en Ilave, Puno, el kilómetro 1415 de la vía longitudinal de la Sierra Sur.



2:00 a.m. Julio Campos, vicepresidente de Alianza Nacional de Transportistas, aseguró que dirigentes de las regiones de Tacna, Moquegua, Ayacucho, Cusco y Trujillo han ratificado su participación para este 15 de noviembre.



01:00 a.m. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) dispuso clases virtuales para este viernes 15 de noviembre por el paro nacional. Indicó que para los centros educativos que no cuentan con las condiciones para la conectividad y virtualidad, se suspenderán las labores escolares para ser recuperadas posteriormente de manera presencial. La medida abarca colegios públicos y privados de las UGEL Arequipa Sur, Arequipa Norte y La Joya.



Este 15 de noviembre, se lleva a cabo el tercer y último día del Paro Nacional convocado por gremios de transportistas, comerciantes y organizaciones civiles, quienes exigen medidas efectivas contra la delincuencia, la extorsión y el sicariato. La protesta, de alcance nacional, ha paralizado vías clave mientras Perú se convierte en el escenario del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con la presencia de líderes internacionales como Joe Biden y Xi Jinping.

