GRABADO el 19-08-2025

¿Qué delitos provocaron la revocación masiva de visas estudiantiles en EE.UU.? El Comercio

Marco Rubio asumió como secretario de Estado bajo la administración de Donald Trump. Según el Departamento de Estado, las cancelaciones se deben a infracciones como agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y presuntos vínculos con terrorismo.



En total, en 2025 ya suman más de 40 000 visas revocadas, una cifra muy superior a la registrada en el mismo período bajo Joe Biden. Esta política migratoria, que incluye la suspensión de citas y restricciones a universidades como Harvard, refleja la estrategia de Trump de convertir la inmigración en el eje de su gobierno. ¿Qué impacto tendrá en la educación y en la comunidad internacional? Te lo contamos aquí.



