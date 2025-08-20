'Influencers' graban momento en que camioneta se estrella contra ellos El Comercio
Una pareja de influencers vivió un momento aterrador en Houston, Texas, cuando una camioneta se estrelló contra el restaurante CuVees Culinary Creations, justo donde estaban grabando su reseña de comida.
El impactante video muestra cómo los platos vuelan y el vidrio estalla cerca de Patrick Blackwood y Nina Santiago, quienes resultaron heridos. Ambos fueron trasladados a un hospital y luego compartieron en su canal su experiencia y recuperación.
noticiashoy breakingnews internacionales Houston accidente influencers Texas restaurante videoimpactante PatrickyNina
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
accidente en restaurante Houston
influencers graban choque en Texas
Patrick Blackwood y Nina Santiago
video viral choque restaurante
camioneta choca contra local
siniestro vial Houston Texas
pareja herida en restaurante
momento exacto del accidente
impacto grabado por influencers
cuvees culinary creations accidente
camioneta irrumpe restaurante
estado salud influencers choque
Houston noticias de hoy
siniestro en restaurante de EE.UU.
comida interrumpida por accidente
video muestra impacto en restaurante
investigación choque Texas
reflexiones tras accidente viral
influencers sobreviven choque
cámara capta accidente en vivo
Desde EL COMERCIO
EE.UU. denegará visas por actividades o publicaciones 'antiestadounidenses' El Comercio.
4 razones por las que España no ha podido controlar los incendios El Comercio.
¡Impactante!, 'Influencers' graban momento en el que casi mueren El Comercio.
Tren Maya se descarrila en México: ¿qué ocasionó que se salga un vagón? El Comercio.
¿Protección excesiva a Dina Boluarte de parte del TC? El Comercio.
¿PAN CON CHICHARRÓN O CHILAQUILES? ¿QUIÉN GANARÁ? perú unomás Ibai panconchicharron.
4 claves para entender por qué España no logra controlar los incendios forestales El Comercio.
AMY GUTIERREZ NOS VISITA UNOMÁS ENVIVO.
¿Por qué el Donbás es la obsesión de Putin en la guerra con Ucrania? El Comercio.
Trump no desplegará tropas terrestres a Ucrania pero evalúa apoyo aéreo El Comercio.
"Bola de fuego" ilumina el cielo en Japón El Comercio.
'Influencers' graban momento en que camioneta se estrella contra ellos El Comercio.
TC ordena suspender investigaciones en contra de Dina Boluarte: ¿qué implica esto? TQH EN VIVO.
Dina Boluarte ya no podrá ser investigada tras fallo del Tribunal Constitucional El Comercio.
Sheyla Gutiérrez: el caso de una peruana desaparecida y hallada sin vida en EE.UU. TQH EN VIVO.
Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.