GRABADO el 20-08-2025

'Influencers' graban momento en que camioneta se estrella contra ellos El Comercio

Una pareja de influencers vivió un momento aterrador en Houston, Texas, cuando una camioneta se estrelló contra el restaurante CuVees Culinary Creations, justo donde estaban grabando su reseña de comida.



El impactante video muestra cómo los platos vuelan y el vidrio estalla cerca de Patrick Blackwood y Nina Santiago, quienes resultaron heridos. Ambos fueron trasladados a un hospital y luego compartieron en su canal su experiencia y recuperación.



