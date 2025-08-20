GRABADO el 20-08-2025

Trump no desplegará tropas terrestres a Ucrania pero evalúa apoyo aéreo El Comercio

El presidente DonaldTrump descartó el envío de tropas terrestres de EEUU a Ucrania, pero abrió la puerta a un posible despliegue aéreo como parte de una "garantía de seguridad". En una entrevista con FoxNews, Trump aseguró que serán los países europeos quienes asuman el liderazgo en un eventual acuerdo de paz con Rusia. Además, reiteró su oposición al ingreso de Ucrania a la OTAN, alineándose con los argumentos de Putin.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Trump no enviará tropas a Ucrania

Donald Trump apoyo aéreo Ucrania

Trump vs Biden Ucrania

ingreso de Ucrania a la OTAN

Putin rechaza OTAN

conflicto Rusia Ucrania 2025

Trump se alinea con Putin

OTAN sin consenso sobre Ucrania

apoyo militar estadounidense

general Dan Caine OTAN

reunión de jefes militares OTAN

garantías de seguridad Ucrania

tensión entre aliados occidentales

postura militar EE.UU. 2025

decisión de Trump sobre Ucrania

Ucrania fuera de la OTAN

Trump en entrevista Fox News

postura republicana guerra Ucrania

negociación de paz en Ucrania

EE.UU. limita intervención militar

Desde EL COMERCIO

EE.UU. denegará visas por actividades o publicaciones 'antiestadounidenses' El Comercio.

4 razones por las que España no ha podido controlar los incendios El Comercio.

¡Impactante!, 'Influencers' graban momento en el que casi mueren El Comercio.

Tren Maya se descarrila en México: ¿qué ocasionó que se salga un vagón? El Comercio.

¿Protección excesiva a Dina Boluarte de parte del TC? El Comercio.

¿PAN CON CHICHARRÓN O CHILAQUILES? ¿QUIÉN GANARÁ? perú unomás Ibai panconchicharron.

4 claves para entender por qué España no logra controlar los incendios forestales El Comercio.

AMY GUTIERREZ NOS VISITA UNOMÁS ENVIVO.

¿Por qué el Donbás es la obsesión de Putin en la guerra con Ucrania? El Comercio.

Trump no desplegará tropas terrestres a Ucrania pero evalúa apoyo aéreo El Comercio.

"Bola de fuego" ilumina el cielo en Japón El Comercio.

'Influencers' graban momento en que camioneta se estrella contra ellos El Comercio.

TC ordena suspender investigaciones en contra de Dina Boluarte: ¿qué implica esto? TQH EN VIVO.

Dina Boluarte ya no podrá ser investigada tras fallo del Tribunal Constitucional El Comercio.

Sheyla Gutiérrez: el caso de una peruana desaparecida y hallada sin vida en EE.UU. TQH EN VIVO.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.