Trump no desplegará tropas terrestres a Ucrania pero evalúa apoyo aéreo El Comercio
El presidente DonaldTrump descartó el envío de tropas terrestres de EEUU a Ucrania, pero abrió la puerta a un posible despliegue aéreo como parte de una "garantía de seguridad". En una entrevista con FoxNews, Trump aseguró que serán los países europeos quienes asuman el liderazgo en un eventual acuerdo de paz con Rusia. Además, reiteró su oposición al ingreso de Ucrania a la OTAN, alineándose con los argumentos de Putin.
