Ciudadanos de Trujillo manifiestan por candidatura de Keiko Fujimori
Simpatizantes y opositores de la lideresa de Fuerza Popular se congregaron en los alrededores del local Villa Gabuko, cerca al balneario de Huanchaco, donde Keiko Fujimori realizará su anuncio oficial como candidata presidencial para las Elecciones 2026.
