GRABADO el 01-11-2025

OMAR AWAPARA HUAYCO DE CANDIDATOS PERÚ 2026

Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN

Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA

Desde Revista CARETAS

La congresista Norma Yarrow, lanzó duras críticas contra Keiko Fujimori.

Congresista exige investigación por uso de cámara del Congreso en lanzamiento de candidatura.

Tarapoto: Accidente vehicular deja un fall3cido y tres heridos.

Presidente José Jerí reafirma que su mandato busca crear cambios estructurales..

KEIKO: El Factor del panetón TresxSiete 184.

FIORELLA MOLINELLI PPK ENCABEZA LA LISTA DE MOLINELLI PERÚ 2026.

CLUBER ALIAGA ¿FUNCIONA LA BUKELIZACIÓN? PERÚ 2026.

JOSÉ NAUPARI LABERINTO ELECTORAL PERÚ 2026.

JESÚS MALDONADO SAN JUAN DE LURIGANCHO BAJO FUEGO PERÚ 2026.

URSULA VEGA CÚPIDO ESTÁ EN LOS DETALLES ELLOS Y ELLAS .

Triple as3sinat0 en Huacho: sicari0 ataca a balazos en cevichería de Hualmay.

FIORELLA MOLINELLI PPK ENCABEZA LA LISTA DE MOLINELLI PERÚ 2026.

LUZ SALGADO FUERZA POPULAR EN CARRERA PERÚ 2026.

Explosivo hallado en sede del Poder Judicial de Ate.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

