GRABADO el 21-08-2025

CONGRESO QUIERE MÁS PLATA VIZCARRA A LURIGANCHO ANÁLISIS DE RMP, JULIANA Y JAIME EMR

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEnEcN5xjD5zrChZWvvpgpJ
Hoy en EnModoReacción: Iris Torrejón y Daniel Paredes reaccionan a lo mejor de Sin Guion, Arde Troya y Del Hecho al Dicho. El Congreso pide más dinero, Martín Vizcarra en aprietos y mucho más.
CongresoPerú MartínVizcarra RosaMariaPalacios SinGuion ArdeTroya DelHechoAlDicho PolíticaPeruana NoticiasPerú actualidad

TE PUEDE INTERESAR
TC RESPONDE EN VIVO TRAS BLINDAJE A DINA BOLUARTE Y TRUMP VS. MADURO https://youtube.com/live/wwfTspHm5N8
TC protege a la presidenta https://youtube.com/live/Ubk2YgQWITc
DINA BOLUARTE blindada, TOLEDO llorando y el CONGRESO jugando a la ética https://youtube.com/live/8yHYCWIDt8A

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

PEDRO CASTILLO: PJ evaluará pedido de cese de prisión preventiva HLR.

¿Apple alista ROBOT de SIRI? ¿Hackean celulares con solo llamar? DaTec.

CONGRESO QUIERE MÁS PLATA VIZCARRA A LURIGANCHO ANÁLISIS DE RMP, JULIANA Y JAIME EMR.

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 22/08/2025.

U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR.

¿Independiente y U. de Chile quedarán descalificados de la Copa Sudamericana? Esto se sabe LR.

U. de Chile vs Independiente EN VIVO: Todo lo que ocurrió en Avellaneda.

¿Alianza Lima a semifinales? Esto dice Conmebol sobre U. de Chile e Independiente EnVivoLR.

CONGRESISTAS harán campaña en SEMANA DE REPRESENTACIÓN Y VIZCARRA Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

Gabriel Boric condena violencia en el Independiente-U. de Chile LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 21 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

¡FUERTE! Pedro Castillo critica al TC y lanza mensaje contundente al Perú HLR.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

PEDRO CASTILLO: PJ evaluará pedido de cese de prisión preventiva HLR

video

¿Apple alista ROBOT de SIRI? ¿Hackean celulares con solo llamar? DaTec

video

CONGRESO QUIERE MÁS PLATA VIZCARRA A LURIGANCHO ANÁLISIS DE RMP, JULIANA Y JAIME EMR

video

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 22/08/2025

video

U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil

video

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR

video

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR

video

¿Independiente y U. de Chile quedarán descalificados de la Copa Sudamericana? Esto se sabe LR

video

U. de Chile vs Independiente EN VIVO: Todo lo que ocurrió en Avellaneda

video

¿Alianza Lima a semifinales? Esto dice Conmebol sobre U. de Chile e Independiente EnVivoLR

video

CONGRESISTAS harán campaña en SEMANA DE REPRESENTACIÓN Y VIZCARRA Del Hecho Al Dicho con CHINCHA

video

Gabriel Boric condena violencia en el Independiente-U. de Chile LR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 21 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

¡FUERTE! Pedro Castillo critica al TC y lanza mensaje contundente al Perú HLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo