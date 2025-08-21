GRABADO el 21-08-2025

¿Alianza Lima a semifinales? Esto dice Conmebol sobre U. de Chile e Independiente EnVivoLR

Lamentables incidentes se registraron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, donde un enfrentamiento entre hinchas desató el pánico y dejó como consecuencia tres fallecidos. A raíz de ello, la Conmebol analiza imponer severas sanciones que podrían beneficiar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.



Alianza Lima

Conmebol

Seminifinales

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

