GRABADO el 21-08-2025

U. de Chile vs Independiente EN VIVO: Todo lo que ocurrió en Avellaneda

U DE CHILE VS INDEPENDIENTE El partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana terminó en caos tras una violenta pelea entre hinchas de ambos equipos. Durante el segundo tiempo, barristas de la 'U' lanzaron objetos contundentes hacia la tribuna donde se encontraban aficionados argentinos, lo que desató una batalla campal que obligó a suspender el encuentro. El enfrentamiento dejó un saldo de 10 heridos, uno de ellos en estado crítico tras caer desde una gradería, y 97 detenidos, según confirmó la policía argentina.



La violencia en el fútbol volvió a quedar en evidencia, y el hecho fue duramente criticado tanto en Argentina como en Chile. El presidente Gabriel Boric condenó el incidente y pidió que se determinen responsabilidades. La organización del partido también fue cuestionada por la falta de medidas de seguridad adecuadas. Las imágenes de los disturbios generaron indignación y reavivan el debate sobre sanciones a los clubes por el comportamiento de sus hinchadas en competencias internacionales.



udechile conmebol copasudamericana avellaneda argentina independiente



conmebol sudamericana en vivo

copa sudamericana 2025

u de chile vs independiente de avellaneda

conmebol sudamericana

suspenden partido de independiente

suspenden independiente

suspenden partido de independiente hoy

avellaneda

