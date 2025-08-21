U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil
U vs Palmeiras EN VIVO El equipo dirigido por Jorge Fossati saltará al gramado del Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil, para buscar una hazaña frente a Palmeiras que le permita avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
En Lima, el cuadro crema cayó 4 - 0. Ahora necesitará ganar por cinco goles de diferencia. ¿Logragrá hacerlo? En esta transmisión EN VIVO de La República analizamos las opciones que aún le quedan.
universitario uvs uvspalmeiras libertadores2025
universitario
u vs palmeiras en vivo
u vs palmeiras 2025
u vs palmeiras en brasil
universitario copa libertadores
