CONGRESISTAS harán campaña en SEMANA DE REPRESENTACIÓN Y VIZCARRA Del Hecho Al Dicho con CHINCHA
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
Hoy en DelHechoAlDicho con Jaime Chincha: Congreso aprobó que los parlamentarios realicen actos proselitistas en la semana de representación, mientras que Martín Vizcarra sería trasladado del penal Barbadillo. Además, conversamos con el abogado electoral José Manuel Villalobos sobre las implicancias de estas decisiones.
CongresoPeru MartínVizcarra NoticiasPerú PoliticaPeruana Elecciones2026
00:00 Presentación
05:31 Entrevista a José Villalobos sobre campaña política en semana de representación
18:19 Congresistas buscan subir su sueldo como Dina Boluarte
33:48 Martín Vizcarra iría al penal Lurigancho
45:22 Paro de transportistas se realiza hoy
48:22 Entrevista a
01:01:00 Momentos violentos en partido de fútbol
01:11:23 Despedida
TE PUEDE INTERESAR
TC RESPONDE EN VIVO TRAS BLINDAJE A DINA BOLUARTE Y TRUMP VS. MADURO https://youtube.com/live/wwfTspHm5N8
TC protege a la presidenta https://youtube.com/live/Ubk2YgQWITc
DINA BOLUARTE blindada, TOLEDO llorando y el CONGRESO jugando a la ética https://youtube.com/live/8yHYCWIDt8A
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
PEDRO CASTILLO: PJ evaluará pedido de cese de prisión preventiva HLR.
¿Apple alista ROBOT de SIRI? ¿Hackean celulares con solo llamar? DaTec.
CONGRESO QUIERE MÁS PLATA VIZCARRA A LURIGANCHO ANÁLISIS DE RMP, JULIANA Y JAIME EMR.
EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 22/08/2025.
U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR.
DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 22/08/25 La República - LR.
¿Independiente y U. de Chile quedarán descalificados de la Copa Sudamericana? Esto se sabe LR.
U. de Chile vs Independiente EN VIVO: Todo lo que ocurrió en Avellaneda.
¿Alianza Lima a semifinales? Esto dice Conmebol sobre U. de Chile e Independiente EnVivoLR.
CONGRESISTAS harán campaña en SEMANA DE REPRESENTACIÓN Y VIZCARRA Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.
Gabriel Boric condena violencia en el Independiente-U. de Chile LR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 21 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
¡FUERTE! Pedro Castillo critica al TC y lanza mensaje contundente al Perú HLR.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.