Fiscal denunció ser víctima de amenazas y extorsión por Los Chukys de Juan Pablo II

Según la denuncia, miembros del crimen organizado a través de la banda conocida como Los Pepes y su líder El Colocho la contactaron para exigir que se aparte del proceso penal seguido contra la banda.

Entérate de más en: caretas.pe

