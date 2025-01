El Vaticano confirmó este domingo que el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne enfrenta sanciones disciplinarias tras acusaciones de presunto abuso sexual, y aclaró que estas medidas "siguen vigentes".



Aunque se han concedido algunos permisos puntuales por razones de edad y situación familiar, el precepto penal impuesto al cardenal, que incluye restricciones a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, permanece en pie.



Sanciones y permisos limitados



El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que las sanciones fueron impuestas después de que Cipriani aceptara su renuncia como arzobispo de Lima. "Se impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, firmado y aceptado por su eminencia", detalló.



Aunque se han otorgado permisos excepcionales, el portavoz subrayó que el precepto "sigue vigente". Estas medidas se enmarcan en las denuncias presentadas contra el cardenal, quien fue el primer miembro del Opus Dei en alcanzar ese rango eclesiástico.



Cipriani niega acusaciones



En una carta enviada a El País, Cipriani negó las acusaciones de abuso sexual de un menor en 1983. "Los hechos que describen son totalmente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente ni en 1983, ni antes, ni después", afirmó.



También señaló que las acusaciones, presentadas a la Santa Sede en 2018, no fueron entregadas formalmente a él, y que en diciembre de 2019 se le notificaron las sanciones sin que se le permitiera defenderse en un proceso formal. "Sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente las penas", relató.

Noticias adicionales en 24 Horas

Feria de juegos salva de ser atropelladas a madre e hija en Chimbote

Juliaca: pobladores queman minivan tras fatal accidente de tránsito

Antauro Humala buscaría postular a la Presidencia con el FREPAP

Caída de panel publicitario deja dos heridos en SJL: estructuras en la zona están oxidadas

Juan José Santiváñez en Panorama: “Las bandas criminales no han aparecido en este Gobierno”

Perritos, gatitos y conejitos rescatados en el Centro de Lima serán dados en adopción

Investigan a fiscales Rafael Vela y Marita Barreto por compra y remodelación de sus casas

Cañete: Mata a cuchillazos a hermana de 9 años de expareja

El Vaticano confirma sanciones contra cardenal Cipriani por acusaciones de abuso sexual

Apurímac: Padre e Hijo caen de torre humana durante concurso de baile

Chorrillos: Incendio forestal causa pánico entre público de concierto

Denuncian que colegio en Carabayllo no tiene licencia y dictan clases pese a clausura

Oleajes anómalos en el Callao: cierran tramo de la Costa Verde hasta el 29 de enero

Cajamarca: ¡Indignante! cobrador agrede y arroja al suelo a anciano porque le pidió su vuelto

Le dejan corona fúnebre a dueña de librería en Carabayllo: banda de 'El Jorobado' le pide S/5000

Además hoy día 27 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.