Tras 9 días después de sus controvertidas declaraciones acerca de las violaciones a menores en la Amazonía, sugiriendo que podrían tratarse de prácticas culturales, el Ministro de Educación, Morgan Quero, emitió disculpas a nivel nacional en Panamericana Televisión, frente a la Vicepresidenta de la Organización de Pueblos Indígenas, Raquel Caicat.



Sin embargo, Rosemary Pioc, Presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien expuso más de 500 casos de violaciones a menores y casos de contagio de VIH por parte de profesores en la comunidad, se niega a aceptar las disculpas y continúa exigiendo la renuncia de Quero.



La congresista Flor Pablo, también exministra de la Mujer, afirmó que el asunto no está cerrado con las disculpas del Ministro Quero. Lo que refleja que aún existe una división evidente entre los líderes Awajún y el Ejecutivo, tras desatender y minimizar la denuncia de un tema tan sensible.



VIAJE A CONDORCANQUI



En un intento por abordar la situación, la ex Ministra de Educación lideró una mesa de trabajo técnica, donde solicitó explicaciones detalladas sobre las medidas adoptadas hasta ahora por los diferentes sectores involucrados en las denuncias de violaciones sexuales. Además, anunció su visita a Condorcanqui para evaluar la situación de primera mano.

