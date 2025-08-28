GRABADO el 28-08-2025

Camión de pavos vuelca y personas se llevaron las aves Edición Mediodía Noticias Perú

Un tráiler que trasladaba decenas de pavos se volcó a la altura del kilómetro 90 de la Panamericana Sur en Mala, Cañete sin embargo, lejos de auxiliar al conductor o dar aviso inmediato a las autoridades, varios transeúntes aprovecharon la situación para sustraer parte de la carga.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



28 de agosto de 2025.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

