GRABADO el 29-08-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Erick Elera y Allison Pastor celebran su bodas de hierro shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Erick Elera y Allison Pastor celebran su bodas de hierro shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Erick Elera y Allison Pastor celebran su bodas de hierro shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Valeria Piazza casi se queda sin vacaciones shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Anne Hathaway sufrió caída en le rodaje de la película shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Nueva investigación contra ministro Santiváñez shorts.

Santa Rosa de Lima: Su vida, milagros y fe recreados en un video con IA Noticias Perú.

Erick Elera y Allison Pastor celebraron sus bodas de hierro América Espectáculos (HOY).

Anne Hathaway sufrió una aparatosa caída durante el rodaje América Espectáculos (HOY).

¿Leslie Shaw les mandó indirectas a Marisol y Yahaira Plasencia? América Espectáculos (HOY).

28 de agosto de 2025.

Nueva investigación contra ministro Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva jefa del IRTP fue jefa de prensa de Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

Nicanor Boluarte aseguró ser inocente tras allanamiento Edición Mediodía Noticias Perú.

Camión de pavos vuelca y personas se llevaron las aves Edición Mediodía Noticias Perú.

Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul shorts.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.