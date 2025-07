GRABADO el 09-07-2025

CASTILLO: ¿UNA VÍCTIMA DEL RACISMO? Lilia Paredes asegura que en Palacio se burlaban de su familia

"NOS DISCRIMINABAN" Pedro Castillo no se rinde y, como ya es costumbre, aprovecha cada oportunidad para afirmar que la investigación en su contra por el presunto delito de rebelión responde únicamente a una venganza política.



El expresidente del Perú, cuestionado por un amplio sector de la sociedad, ha logrado obtener respaldo de figuras y gobiernos internacionales que lo ven como víctima del racismo y la discriminación estructural que afecta a la población más vulnerable, especialmente a quienes tienen rasgos indígenas.



Una de las principales voceras de esta narrativa ha sido su esposa, Lilia Paredes, quien suele declarar únicamente ante aliados políticos y reiterar que a su esposo nunca lo dejaron gobernar.



Gobiernos como los de México y Colombia optaron por romper relaciones diplomáticas con el Perú antes que reconocer como legítima presidenta a Dina Boluarte. Ella, por su parte, asegura que asumió el cargo por deber con el país y para no permitir según sus propias palabras que grupos violentistas se impongan por la fuerza.



Incluso figuras reconocidas a nivel internacional, como Roger Waters (exintegrante de Pink Floyd), se han sumado a las voces que exigen la liberación de Pedro Castillo.



En medio de rumores sobre una posible libertad y eventual postulación al Senado en futuras elecciones, desde el Congreso ya se estarían preparando acciones para cerrarle el paso, incluyendo nuevos procesos políticos para inhabilitarlo de cualquier cargo público.



A pesar de todo, Pedro Castillo insiste en que su intento de cerrar el Congreso fue una respuesta al clamor popular que rechazaba la representación parlamentaria, aunque eso aún deberá resolverse en sede judicial.



Desde El Búho pe

