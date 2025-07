GRABADO el 15-07-2025

¿LA QUIEREN? Iquitos rechazó a Dina Boluarte, pero gobernador le dice que: Todos la quieren

-Violento enfrentamiento en Iquitos por rechazo a Dina Boluarte no hace mella en gobernador: asegura que su región la quiere.



-SAC del Congreso busca inhabilitar a fiscal de la Nación



-Patricia Chirinos responde a Harvey Colchado tras asegurar que ella lo buscó para ser colaboradora eficaz: "¡Deja de mentir, fuiste tú quien me buscó!"







La Libertad: Jhon Pulpo sale de Challapalca tras 17 años por homicidio PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Alcalde de Pichari exige al Gobierno defender ante la OMS el uso legal de la hoja de coca.

Junín: Municipalidad niega convenio con Porky para traer sus trenes a Huancayo PASÓ EN EL PERÚ.

¡LA CEREZA DEL PASTEL! Acusado de vilac!ón sería el próximo presidente del Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ Alcalde no fue invitado a reunión con Dina, Huancayo no tiene acuerdo para trenes.

"EL PUEBLO NO PIENSA" Así ningunearon la capacidad de los peruanos desde un programa del Congreso.

ASÍ QUEMAN A LOS CORRUPTOS EN PERÚ Peruana crea cajitas misteriosas con políticos más odiados.

VIENTOS FEROCES Fuertes vientos azotan la costa y provocan cierre temporal del puerto de Pisco.

DINA NI LO DEFENDIÓ Gobernador increpó a ministro en su cara: "Si no va a cumplir, no nos convoque".

Ayacucho: Familiares del 15D anuncian jornada de protestas en Lima durante Fiestas Patrias.

Loreto: Perdigones y heridos en visita de Dina Boluarte a Iquitos PASÓ EN EL PERÚ.

¿LA QUIEREN? Iquitos rechazó a Dina Boluarte, pero gobernador le dice que: Todos la quieren.

PASÓ EN EL PERÚ Perdigones y heridos en visita de Dina Boluarte, deudos anuncian protestas en Lima.

"SE RASCA LAS " Susel Paredes arremete contra Rafael López Aliaga por trenes Lima - Chosica.

¡MÁS REPUDIO! Otra región que la rechaza: Dina Boluarte provoca violento rechazo en Iquitos.

Además hoy día 17 de Julio en el calendario del Perú.

