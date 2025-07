GRABADO el 14-07-2025

¿MIEDO A LA FISCAL? Dina Boluarte se reune con mineros informales, pero "chotea" a Delia Espinoza

Rafael López Aliaga hace caso omiso a críticas por trenes donados y los inaugura en ceremonia que parecía mitin político.



Dina Boluarte sostuvo reunión con mineros informales, pero decidió no invitar a fiscal de la Nación



Eduardo Arana justifica desplante a la Fiscal de la Nación en reunión con mineros, y ella responde: Es un riesgo para la legitimidad de la política pública



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

treneslima rafaellópezaliaga porky dinaboluarte fiscaldelanacion

Desde El Búho pe

¡MÁS REPUDIO! Otra región que la rechaza: Dina Boluarte provoca violento rechazo en Iquitos.

¡HUYERON ASUSTADOS! Escolares escaparon en medio de enfrentamiento por visita de Dina a Iquitos.

Arequipa: Gobierno cede ante presión de mineros informales PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Comuneros denuncian contaminación de río por mineras con Reinfo que operan en Huaytapallana.

¿MIEDO A LA FISCAL? Dina Boluarte se reune con mineros informales, pero "chotea" a Delia Espinoza.

CUSCO EN LLAMAS Alerta roja en Cusco por preocupante incremento de incendios forestales.

PASÓ EN EL PERÚ: Gobierno cede a presión de mineros informales y comuneros temen contaminación.

NO SE DEJÓ Fiscal enfrenta a Alejandro Muñante por usar solo la versión de Jaime Villanueva.

Liberan la Panamericana después de dos muertes Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡FESTEJO EN EL CONGRESO! Acusan a Gorriti de MANIPULAR todo el caso Odebrecht: Muñante lo celebra.

PERO DINA CULPA A... Echan a policías de comercios y protestan en Chala tras muerte de taxista.

El Regreso Podcast Arequipa parece otro país, ¿pero sin diversión?.

Fernando Rospigliosi, EL GRAN TRAIDOR del Perú y de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Evelyn Peña, arequipeña que se fue a Suecia por amor y logró ejercer psicología El Regreso.

El Regreso Podcast ¿Te irías lejos por amor?Una arequipeña volvió a Suecia.

Además hoy día 15 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.