GRABADO el 15-07-2025

¡HUYERON ASUSTADOS! Escolares escaparon en medio de enfrentamiento por visita de Dina a Iquitos

"DINA, IQUITOS NO TE QUIERE" La sorpresiva visita de la presidenta Dina Boluarte a Iquitos desencadenó una serie de disturbios que afectaron a decenas de escolares de primaria y secundaria. En horas de la mañana de este martes, manifestantes y efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron en los alrededores de la Villa Aérea del Perú, en la región Loreto. Durante la intervención policial, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, lo que terminó afectando a alumnos, docentes y padres de familia de instituciones educativas cercanas. Ante la situación de riesgo, varios colegios suspendieron sus clases y ordenaron la evacuación inmediata de sus estudiantes.



