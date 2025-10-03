GRABADO el 03-10-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: 8 de cada 10 peruanos cree que las campañas electorales serán financiadas con dinero ilegal



Y también:

Todo sobre las Elecciones Generales ¿Qué cambió en 5 años?

Listas de candidatos podrán ser presentadas hasta el 24 de diciembre a las 12:00 p.m.



Míralo completo aquí

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025.

ENVIVO Elige2026.

PERÚ ELECTORAL: Más de 100 mil peruanos beneficiados con nueva Oficina Desconcentrada de Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025.

¿Cuántas autoridades están afiliadas a un partido inscrito para las EleccionesGenerales?.

Un fiscalizador por mesa de sufragio La meta del JNE para las Elecciones2026.

Fechas clave de octubre rumbo a las Elecciones Generales 2026 .

Partidos pueden filtrar candidatos todo el año con la Ventanilla Única del JNE .

JNE solicita S/ 372 millones adicionales para asegurar Elecciones2026.

JNE advierte que faltan S/ 372 millones adicionales para garantizar elecciones 2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de octubre de 2025.

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

La valla electoral más alta en la historia del Perú .

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.