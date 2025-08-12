GRABADO el 12-08-2025

Policías ternas acusados de extorsión Domingo al Día Perú

Imágenes exclusivas revelan el accionar de un grupo de efectivos terna del Escuadrón Verde que allanaron violentamente la casa de una familia en San Juan de Miraflores, según la investigación fiscal, los suboficiales pedían 10 mil soles a cambio de no sembrarles marihuana en su vivienda.



DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú



Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe



Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Desde América Noticias

