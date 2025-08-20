GRABADO el 20-08-2025

PRIMERA EDICIÓN Nueva propuesta de amnistía provoca debate shorts

PRIMERA EDICIÓN Nueva propuesta de amnistía provoca debate shorts



Fernando Rospigliosi, tercer vicepresidente del Congreso, planteó una posible amnistía para policías y militares investigados por las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Mientras el Ejecutivo cuestionó la falta de base legal, en el Congreso hay opiniones divididas y el debate sigue abierto.



AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares GranEffie EffieAwards2025 EffieAwards



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Paul Vega ofreció disculpas tras incidente con una fanática América Espectáculos (HOY).

Beto Cuevas en América Espectáculos América Espectáculos (HOY).

¿Pamela Franco tiene algún inconveniente con Rebeca Escribens? América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

El Chiribaya es declarado patrimonio cultural del Perú Edición Mediodía Noticias Perú.

TC suspende investigaciones a Boluarte hasta 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.

Ejecutivo revisará impacto económico de feriados Edición Mediodía Noticias Perú.

PRIMERA EDICIÓN Acuña justificó demora en entrega de motos policiales shorts.

PRIMERA EDICIÓN Nueva propuesta de amnistía provoca debate shorts.

Pamela López reaccionó a los 12 mil soles de Christian Cueva América Espectáculos (HOY).

¿Rebeca Escribens está distanciada de Planchando el despecho? América Espectáculos (HOY).

Samahara Lobatón y Youna, nuevamente enfrentados en redes sociales América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Hugo García TEMPLADO de Isabella Ladera? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Samahara y Youna nuevamente enfrentados shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.