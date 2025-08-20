GRABADO el 20-08-2025

Diversos gremios empresariales expresan su preocupación por las consecuencias económicas de los días no laborables, estimando pérdidas anuales significativas. La ministra de Comercio Exterior, Desilú León, enfatiza los beneficios turísticos y señala que algunos feriados requieren aprobación del Congreso para ser modificados. El Ejecutivo evaluará su impacto.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

