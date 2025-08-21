Beto Cuevas en América Espectáculos América Espectáculos (HOY)
Beto Cuevas en América Espectáculos (HOY)
¡ASOMBROSO!
Beto Cuevas, exvocalista de La Ley, nos visitó y reveló detalles de su nueva faceta como abuelo. Además, contó sobre sus próximas presentaciones en Perú.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Beto habla de su faceta como abuelo
02:30 Beto se prepara para sus próximos conciertos
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
EDICIÓN MEDIODÍA Ejecutivo analizará el impacto de los días feriados shorts.
EDICIÓN MEDIODÍA TC suspende investigaciones a Boluarte shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Pamela Franco tiene un problema con Rebeca Escribens? shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Paul Vega pide disculpas tras incidente con fan shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Paul Vega invita a fan al set de grabación de "Al Fondo Hay Sitio" shorts.
Paul Vega ofreció disculpas tras incidente con una fanática América Espectáculos (HOY).
Beto Cuevas en América Espectáculos América Espectáculos (HOY).
¿Pamela Franco tiene algún inconveniente con Rebeca Escribens? América Espectáculos (HOY).
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
El Chiribaya es declarado patrimonio cultural del Perú Edición Mediodía Noticias Perú.
TC suspende investigaciones a Boluarte hasta 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.
Ejecutivo revisará impacto económico de feriados Edición Mediodía Noticias Perú.
PRIMERA EDICIÓN Acuña justificó demora en entrega de motos policiales shorts.
PRIMERA EDICIÓN Nueva propuesta de amnistía provoca debate shorts.
Pamela López reaccionó a los 12 mil soles de Christian Cueva América Espectáculos (HOY).
Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.