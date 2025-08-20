GRABADO el 20-08-2025

El Chiribaya es declarado patrimonio cultural del Perú Edición Mediodía Noticias Perú

El Congreso de la República declaró al perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación, destacando su valor histórico y genético. Esta raza, vinculada a la cultura precolombina del sur del Perú, fue reconocida por su rol en el pastoreo ancestral. El Chiribaya también será la mascota oficial de los Juegos Bolivarianos 2025.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



