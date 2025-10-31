GRABADO el 31-10-2025

ROBERTO HOLSEN: el origen de Chispita, la Sudamericana, el cuento chino de Acuña y más lafedecuto

ROBERTO 'CHISPITA' HOLSEN llegó a LA FE DE CUTO para contar todas sus hazañas y tropiezos en el fútbol peruano. El goleador chalaco recordó junto a Cuto Guadalupe las anécdotas tras su paso por la selección peruana, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Cienciano, donde tocó el cielo al ser campeón de la Copa Sudamericana 2003. ¿César Acuña frustró su contrato para jugar en el extranjero? NO TE PIERDAS ESTE PROGRAMÓN.



00:00 Inicio

01:58 Juramento de Holsen

04:22 Sus chapas: Chispita y Cantinflas

06:04 Holsen y su barrio

08:19 Quería ser como Romario

09:32 Chispita Holsen y sus inicios en el fútbol

14:01 Chispita y Cuto juntos en la sub 20 de Perú

17:26 Chispita Holsen empieza su historia en Alianza Lima

19:29 Holsen va en avión privado a jugar a EE.UU.

25:35 Comienza su historia con Alianza Atlético de Sullana

30:35 Cuto y Chispita campeones con Perú en la Copa Kirin

32:29 Holsen y la Copa América 199 en Paraguay

33:17 Chispita recuerda su paso por Sporting Cristal con Oblitas

37:18 Holsen campeón en el centenario de Alianza Lima ¡Falló un penal!

43:11 ¿Por qué dejó Alianza para regresar a Sullana?

45:48 Su llegada a Cienciano para ser campeón de la Sudamericana 2003

55:08 Holsen nunca se imaginó jugar para la U

56:41 Chispita y su experiencia en Emiratos Árabes

01:02:26 En Vallejo se frustra su pase a un equipo de China por culpa de César Acuña

01:05:14 Chispita y el homenaje a su padre fallecido jugando por Total Clean

01:07:56 Holsen y Cuto se reencuentran en Juan Aurich

01:13:26 NUEVA FACETA: Roberto Holsen el entrenador

01:19:18 PREGUNTAS PICANTES



