28-09-2025

Las confesiones de El monstruo Cuarto Poder Perú

Erick Moreno 'El Monstruo' reveló que policías peruanos le filtraban operativos niega ser el autor de los delitos que se le acusan, pero enfrenta pruebas contundentes que lo vinculan a una red de actos ilegales. Quiero pagar por mis actos, no por otros que no he hecho, dijo frente a los altos mandos policiales peruanos.



