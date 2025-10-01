GRABADO el 01-10-2025

Del Callao al Manchay por S/ 2.40: nueva ruta del Corredor Rojo LR

Desde el 1 de octubre, la ruta 204 del Corredor Rojo se extenderá hasta Manchay, conectando por primera vez esta zona de Pachacámac con el Callao. El servicio operará de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., pasando por avenidas como Faucett, La Marina, Javier Prado y La Molina, con 65 paraderos en total.

Para mejorar la frecuencia, se sumarán 15 buses a gas natural. El pasaje será de S/ 2.40 (general) y S/ 1.20 (medio). También se permitirá hacer dos viajes con un solo pasaje en parte del recorrido. El anuncio fue hecho por el MTC, la ATU y la Municipalidad de Pachacámac.larepública



