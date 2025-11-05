GRABADO el 05-11-2025

Conozca todo sobre la eliminación de lunares con láser

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre la eliminación de lunares con láser.

Henry Shimabukuro: Exasesor en la sombra de Pedro Castillo anuncia precandidatura al Senado.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Impulsan censura contra Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

José Jerí no viajará a Bolivia: Premier Álvarez asistirá a toma de mando de Rodrigo Paz.

Betssy Chávez asigna a Raúl Noblecilla como su único abogado: Goza de mi total confianza.

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.

Piura: Incendio se registró en refinería Talara.

Reniec asegura que cumplió ley electoral vigente tras publicar padrón inicial.

Polémico proyecto del Congreso evalúa eximir de pena a policías y militares por muertes en protestas.

Arequipa: Intervienen a 30 militares por participar en desmontaje de circo.

Asaltan a brigadistas del Minsa en SJL: delincuentes usaron un falso taxi para cometer el delito.

Cae hijo de uno de los fundadores de Los Destructores: extorsionaba a empresarios con su pareja.

Gamarra: José Jerí anuncia cambios en estrategia contra delincuencia.

José Jerí da "plazo perentorio" a encargada de Embajada de México para abandonar el Perú.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Conozca todo sobre la eliminación de lunares con láser

video

Henry Shimabukuro: Exasesor en la sombra de Pedro Castillo anuncia precandidatura al Senado

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Impulsan censura contra Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

video

José Jerí no viajará a Bolivia: Premier Álvarez asistirá a toma de mando de Rodrigo Paz

video

Betssy Chávez asigna a Raúl Noblecilla como su único abogado: Goza de mi total confianza

video

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ

video

Piura: Incendio se registró en refinería Talara

video

Reniec asegura que cumplió ley electoral vigente tras publicar padrón inicial

video

Polémico proyecto del Congreso evalúa eximir de pena a policías y militares por muertes en protestas

video

Arequipa: Intervienen a 30 militares por participar en desmontaje de circo

video

Asaltan a brigadistas del Minsa en SJL: delincuentes usaron un falso taxi para cometer el delito

video

Cae hijo de uno de los fundadores de Los Destructores: extorsionaba a empresarios con su pareja

video

Gamarra: José Jerí anuncia cambios en estrategia contra delincuencia

video

José Jerí da "plazo perentorio" a encargada de Embajada de México para abandonar el Perú

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo