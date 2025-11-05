GRABADO el 05-11-2025

Piura: Incendio se registró en refinería Talara

Henry Shimabukuro: Exasesor en la sombra de Pedro Castillo anuncia precandidatura al Senado.

Impulsan censura contra Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

José Jerí no viajará a Bolivia: Premier Álvarez asistirá a toma de mando de Rodrigo Paz.

Betssy Chávez asigna a Raúl Noblecilla como su único abogado: Goza de mi total confianza.

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.

Piura: Incendio se registró en refinería Talara.

Reniec asegura que cumplió ley electoral vigente tras publicar padrón inicial.

Polémico proyecto del Congreso evalúa eximir de pena a policías y militares por muertes en protestas.

Arequipa: Intervienen a 30 militares por participar en desmontaje de circo.

Asaltan a brigadistas del Minsa en SJL: delincuentes usaron un falso taxi para cometer el delito.

Cae hijo de uno de los fundadores de Los Destructores: extorsionaba a empresarios con su pareja.

Gamarra: José Jerí anuncia cambios en estrategia contra delincuencia.

José Jerí da "plazo perentorio" a encargada de Embajada de México para abandonar el Perú.

